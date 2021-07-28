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8:14, 28 июля 2021 года В I полугодии на Орловщине собрали около 19 миллиардов рублей налогов Объем платежей увеличился на 40%.





В Орловской области в первом полугодии 2021-го в консолидированный бюджет РФ собрано 18,8 миллиарда рублей налогов, – сообщили в областном УФНС. Это на 5,6 миллиарда рублей больше, чем год назад.



Из общей суммы более 6,8 миллиарда рублей (+2,8 миллиарда) ушли в федеральный бюджет. Более 12 миллиардов пополнили территориальную казну (+2,9 миллиарда).



На нужды обязательного страхования орловцы отдали 9,9 миллиарда рублей страховых взносов.





Артём Ежаков



