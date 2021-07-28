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9:15, 28 июля 2021 года В 2021 году орловцы передали в Росгвардию 25 единиц незарегистрированного оружия Недавно 39-летний амчанин передал силовикам два дедовских ружья, найденные на чердаке.





В Орловской области с начала текущего года за вознаграждение сдано 25 единиц незарегистрированного оружия и 176 патронов к нему. В качестве компенсации Росгвардия выплатила порядка 120 тысяч рублей.



На днях силовикам передали охотничьи ружья, найденные 39-летним жителем Мценска под чердачной кровлей дедовского дома.



Двустволки хранились в разобранном виде, завернутые в ветошь. Эксперты определили, что их изготовили в прошлом веке фабричным способом.



В Росгвардии напоминают, что в соответствии с действующим законодательством добровольная сдача незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности.





Артём Ежаков



