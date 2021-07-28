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11:03, 28 июля 2021 года В Орле завершены расследования уголовных дел об организации подпольных казино На скамье подсудимых оказались две организованные преступные группы.





Орловские следователи передали в суд материалы двух уголовных дел об организации незаконного игорного бизнеса, – сообщили в областном СУ СК. В первом случае вердикт огласят восьмерым местным жителям, которые с июня 2019 года по июнь 2020 организовали в разных районах областной столицы подпольные азартные игры с использованием игровых автоматов. Вторая группа из двух человек создала аналогичные незаконные казино, в том числе и в интернете. Это продолжалось с октября 2019 года по февраль 2020.



Первым грозит до шести лет тюрьмы, вторым – до четырех.





Артём Ежаков



