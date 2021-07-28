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11:22, 28 июля 2021 года

В Орле на разблокировку школьных счетов выделят свыше полумиллиарда рублей

Городской совет согласился с планом мэрии по распределению 900 млн рублей, присланных федеральным правительством на сбалансирование бюджетов.


В Орле на разблокировку счетов образовательных учреждений и оплату их задолженностей выделят 514,7 млн рублей, – сообщил мэр Парахин. Финансирование школ и детских садов на подготовку к новому учебному году увеличат на 23,9 млн. Для покрытия долгов учреждений культуры и социального блока предусмотрена трата 54,2 млн.

Кроме этого, крупные транши на сбалансирование бюджетов получат стратегические муниципальные предприятия областной столицы – «Спецавтобаза», «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и «Зеленстрой». Им выделят 95,5 млн, 66,5 млн и 5 млн соответственно. Крупные суммы на погашение долгов также достанутся управлению городского хозяйства и транспорта (80 млн) и управлению коммунальным хозяйством (50 млн). Дополнительно, дотация позволит направит 55 млн на разблокировку счетов мэрии, замороженных решениями судов  по выкупу аварийного жилья. Это позволит городу покрыть проценты по собственным кредитам.
Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Хотел бы ещё раз поблагодарить Губернатора Орловской области Андрея Евгеньевича Клычкова за беспрецедентную финансовую поддержку, оказанную Орлу. Да, выделенная дотация решит не все, но значительную часть проблем муниципалитета. Дальше – дело за нами: строгая финансовая дисциплина, планомерная работа над заменой коммерческих на бюджетные кредиты, наращивание темпов по пополнению доходной части. На достигнутом не останавливаемся, работаем дальше!».



Артём Ежаков
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