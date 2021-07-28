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11:49, 28 июля 2021 года Ещё четверо орловцев накануне стали жертвами COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 28 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 83 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 39 923).



Накануне выписано 70 орловцев (всего – 37 690). От последствий болезни скончалось 829 жителей региона (+4 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 420 (всего – 6 195 232), число выздоровевших – 20 579 (всего – 5 547 529). Общее число летальных исходов – 156 178 (+798 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



