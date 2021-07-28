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12:38, 28 июля 2021 года «Фригогласс» планирует расширить производство в Орловской области Сегодня были достигнуты новые договоренности между правительством региона и руководством компании-изготовителя холодильного оборудования.





Компания по производству холодильного оборудования «Фригогласс Евразия» будет расширять производство в Орловской области. Деятельность фирмы и ее перспективы в регионе обсуждались сегодня на совещании с губернатором. В частности, речь шла о расширении производственных площадей и увеличении мощности предприятия, которое выльется в 400 новых рабочих мест.



Компания присутствует на Орловщине с 2000 года, став за это время одним из наиболее крупных налогоплательщиков. Здесь она реализует программы ремонта бывших в употреблении холодильников, а также проект по производству угловых бытовых холодильников и модернизации создания холодильных витрин.

Никос Мамулис: исполнительный директор группы компаний Frigoglass: «Сегодня, учитывая наше длительное и благоприятное сотрудничество, Орёл для нас важен как никогда. В ближайшие два года, учитывая ситуацию в Европе, мы планируем перевести фокус работы компании на Россию. Очень рассчитываем на производственные возможности именно Орловской области». Губернатор Клычков заверил главу компании о всесторонней поддержке инвесторов, а также отметил позитивные тенденции в региональной экономике.

«Несмотря на все трудности, в том числе и связанные с пандемией коронавируса, по ряду отраслей экономики Орловщины очевидна положительная динамика. Все решения, принятые на региональном уровне в области развития экономики, дают основание говорить о позитивных тенденциях в этой сфере. Правительство Орловской области будет и дальше прилагать все усилия, чтобы обеспечить безопасное и эффективное направление деятельности для наших партнеров», – цитирует губернатора сайт областного правительства





Артём Ежаков



