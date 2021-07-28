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12:54, 28 июля 2021 года В Орле станет на одну баскетбольную площадку больше Она появится в Северном районе города.





В Северном районе Орла создадут новую баскетбольную площадку. Подрядчик обещает закончить работы к новому учебному году. Раньше баскетболисты могли поиграть на территории городского спортивно-оздоровительного центра, но площадка там пришла в негодность. Контракт оценивается в 1,3 млн рублей.

Алексей Гулякин, директор Городского спортивно-оздоровительного центра: «В ближайшее время площадка будет заасфальтирована, после этого будет нанесено качественное прорезиненное покрытие, установлены современные баскетбольные щиты. Далее будут установлены новые тренажёры, купленные за счёт средств городского центра». А жители 909-го квартала уже могут поиграть в баскетбол на современной площадке – такая открылась на территории спорткомплекса «Южный». В объект размером 28х15 метров вложили чуть более 1,6 млн рублей.





Артём Ежаков



