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13:22, 28 июля 2021 года 5 августа орловский общественный транспорт будет работать до 23:00 Число машин останется на дневном уровне.





Мэрия Орла опубликовала график работы общественного транспорта в День города. 5 августа его движение будет организовано следующим образом:



• направлением движения в сторону Заводского района, осуществляя поворот с ул. Московской на пер. Новосильский, ул. 3-я Курская, ул. 5 Августа и далее по маршруту;

• автобусы маршрута № 3т «Ул. Пушкина - Универмаг» будут следовать по ул. Пушкина только до пересечения с ул. 4-ой Курской.



Транспорт будет ходить до 23:00. Число машин на маршрутах останется на дневном уровне. Подчеркивается, что отдельный упор будет сделан на обеспечение транспортной доступности во всех районах Орла, и особенно там, где будут проходить массовые праздничные мероприятия – это центр города и 909-й квартал.



Также 5 августа изменят движение автомобилей по ряду мест:



• с 10.30 до 12.30 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-ой Курской, по ул. Московская на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, на пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина.





Артём Ежаков



