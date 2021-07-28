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Главная » Новости

13:22, 28 июля 2021 года

5 августа орловский общественный транспорт будет работать до 23:00

Число машин останется на дневном уровне.


Мэрия Орла опубликовала график работы общественного транспорта в День города. 5 августа его движение будет организовано следующим образом:

• направлением движения в сторону Заводского района, осуществляя поворот с ул. Московской на пер. Новосильский, ул. 3-я Курская, ул. 5 Августа и далее по маршруту;
• автобусы маршрута № 3т «Ул. Пушкина - Универмаг» будут следовать по ул. Пушкина только до пересечения с ул. 4-ой Курской.

Транспорт будет ходить до 23:00. Число машин на маршрутах останется на дневном уровне. Подчеркивается, что отдельный упор будет сделан на обеспечение транспортной доступности во всех районах Орла, и особенно там, где будут проходить массовые праздничные мероприятия – это центр города и 909-й квартал.

Также 5 августа изменят движение автомобилей по ряду мест:

• с 10.30 до 12.30 будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с ул. 4-ой Курской, по ул. Московская на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, на пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина.


Артём Ежаков
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