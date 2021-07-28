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14:30, 28 июля 2021 года В Орле за махинации со стройкой футбольного поля осудят экс-главу фирмы-подрядчика За хищение свыше 6,7 млн рублей мужчина может получить до 10 лет тюрьмы.





Советский районный суд г. Орла приступает к рассмотрению дела о мошенничестве, совершенном при строительстве футбольного поля в Знаменке в рамках национального проекта «Демография». В преступлении обвиняется экс-глава фирмы-подрядчика «Пром-Экология». Следствие считает, что компания использовала в работе более дешевые материалы, но в акте выполненных работ подсудимый указал завышенные цены расходников, из-за чего незаконно получил свыше 6,7 млн рублей. Главный специалист отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик», подписавший бумаги, находится под следствием.



Бывшему директору грозит до 10 лет тюрьмы.





Артём Ежаков



