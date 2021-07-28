среда 28.07.2021 19:58:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

14:41, 28 июля 2021 года

Под Орлом планируют создать мемориал, посвящённый всем авиаторам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны

А пока в здании железнодорожной станции посёлка Глазуновка открыли стенд, посвящённый лётчице Александре Поляковой, совершившей ночной таран немецкого эшелона в мае 1943 года.


На днях в здании железнодорожной станции посёлка Глазуновка открыли стенд, посвящённый лётчице Александре Поляковой, совершившей ночной таран немецкого эшелона в мае 1943 года. Погибшую похоронили в деревне Сенькова. Установить её имя удалось только в 1956 году.

В торжественном открытии стенда приняли участие местные жители. Многие делились воспоминаниями своих родных, которые были свидетелями подвига Александры Поляковой.

Впоследствии на станции Глазуновка планируют установить памятник, посвящённый бомбардировщикам. Памятник будет представлять собой разбитый самолёт У-2. С руководством железной дороги этот вопрос уже согласован. Средства на памятник пообещало выделить «Русское космическое общество».


Татьяна Тимохина
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.