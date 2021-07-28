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14:41, 28 июля 2021 года Под Орлом планируют создать мемориал, посвящённый всем авиаторам, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны А пока в здании железнодорожной станции посёлка Глазуновка открыли стенд, посвящённый лётчице Александре Поляковой, совершившей ночной таран немецкого эшелона в мае 1943 года.





На днях в здании железнодорожной станции посёлка Глазуновка открыли стенд, посвящённый лётчице Александре Поляковой, совершившей ночной таран немецкого эшелона в мае 1943 года. Погибшую похоронили в деревне Сенькова. Установить её имя удалось только в 1956 году.



В торжественном открытии стенда приняли участие местные жители. Многие делились воспоминаниями своих родных, которые были свидетелями подвига Александры Поляковой.



Впоследствии на станции Глазуновка планируют установить памятник, посвящённый бомбардировщикам. Памятник будет представлять собой разбитый самолёт У-2. С руководством железной дороги этот вопрос уже согласован. Средства на памятник пообещало выделить «Русское космическое общество».





Татьяна Тимохина



