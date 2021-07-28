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14:45, 28 июля 2021 года Сегодня - День Крещения Руси В этот день православные вспоминают святого князя Владимира. В орловских храмах прошли торжественные богослужения, завершившиеся праздничным колокольным перезвоном.





Сегодня – День Крещения Руси. С 2010 года праздник стал официальным, но не является выходным днем. Несмотря на это, орловцы нашли время зайти в храм.



Накануне митрополит Орловский и Болховский Тихон возглавил всенощное бдение в храме святого благоверного Александра Невского в 909 квартале города Орла.



Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Нам желательно каждому найти житие такого святого, который нам близок по духу, и попытаться ему подражать в этой жизни».

А сегодня в полдень все орловские православные храмы и монастыри объединил колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».





Анна Вайсергисер



