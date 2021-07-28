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14:50, 28 июля 2021 года

В Орловской области ожидаются грозы и град

Непогода прогнозируется до завтрашнего вечера.


ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде на Орловщине. По данным синоптиков, до 21:00 29 июля на территории региона повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. В Орле днем ожидаются кратковременные осадки, гроза. Ночь в области ожидается без существенных дождей.

Температура воздуха ночью: 15-20°, днем 27-32°. Порывы ветра в грозу – до 18 м/с.


Артём Ежаков
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