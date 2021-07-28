Главная » Новости



14:50, 28 июля 2021 года В Орловской области ожидаются грозы и град Непогода прогнозируется до завтрашнего вечера.





ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей региона о неблагоприятной погоде на Орловщине. По данным синоптиков, до 21:00 29 июля на территории региона повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. В Орле днем ожидаются кратковременные осадки, гроза. Ночь в области ожидается без существенных дождей.



Температура воздуха ночью: 15-20°, днем 27-32°. Порывы ветра в грозу – до 18 м/с.





Артём Ежаков



