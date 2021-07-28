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15:40, 28 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Компания-изготовитель холодильного оборудования планирует расширить производство в Орловской области.



- В Глазуновке мечтают поставить памятник молодой летчице, погибшей в годы Великой Отечественной войны.



- Сегодня День Крещения Руси. Над Орловщиной прокатился колокольный звон.



- Врачи ковидного отделения больницы имени Семашко рассказали, как изменился коронавирус.



- Направление - на Орел. В Мценске доделывают важную автомобильную артерию.



- В Северном районе Орла к сентябрю сделают площадку для уличного баскетбола.



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