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14:59, 28 июля 2021 года В Орле с 10 августа прекратится вакцинация в поликлинике №3 Вместо него прививочный пункт откроется в первом филиале поликлиники на улице Комсомольской, 245.





В Орле с 10 августа прекратится вакцинация от COVID-19 в поликлинике №3. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по коронавирусу. Новый прививочный пункт откроется в первом филиале поликлиники по адресу: ул. Комсомольская, 245. Решение принято в целях разграничения потока пациентов.





Артём Ежаков



