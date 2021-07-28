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15:03, 28 июля 2021 года

Приёмная кампания этого года близится к завершению

11 августа завершается приём заявлений абитуриентов о согласии на зачисление в рамках основного конкурса по ЕГЭ. Корреспондент ГТРК «Орёл» Елизавета Капырина побывала в одном из вузов и узнала о ходе приёмной кампании.


Особенностью приёмной кампании этого года стало расширение возможностей для абитуриентов. Подача документов онлайн позволяет направить их в учебное заведение любого города и отслеживать ход поступления через Интернет. Наряду с этим, подать документы можно и в очном формате. О ходе приёмной кампании нам рассказали в Среднерусском институте управления – филиале РАНХиГС.

Татьяна Иващенко, начальник отдела по работе с абитуриентами Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС: «Остаются считанные дни для подачи заявлений на очное отделение на бюджетной основе. В этом году более 40% заявлений мы получили в онлайн-формате. Однако многие абитуриенты предпочитают лично подать заявления, чтобы проконсультироваться».

В 2020 документы принимали только удаленно. Смешанный формат позволил расшить географию - в наш регион стремятся студенты из разных уголков России. Поступить в Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС стремятся абитуриенты из Твери, Владимир, Брянска и даже Москвы. Уже 40% заявлений – от иногородних.

На сегодняшний день 70% платных мест по программам среднего профессионального образования - заняты. Список бюджетников определится к 20 августа. Что касается высшего образования, результаты по бюджетным местам станут известны 11 августа.


Елизавета Капырина
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