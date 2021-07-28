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15:47, 28 июля 2021 года

В Орле поставят точку в деле о многомиллионном хищении средств дольщиков

На скамье подсудимых оказался директор ООО «Регионстрой». Ему инкриминируют хищение более 350 миллионов рублей у 253 дольщиков.



Уголовное дело по факту хищения денежных средств дольщиков строительства многоквартирного жилого дома вели следователи управления УМВД России по Орловской области.

В Заводской районный суд г. Орла переданы материалы уголовного дела и государственное обвинение в отношении главы строительной фирмы «Регионстрой», – сообщили в прокуратуре. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие пришло к выводу, что с июня 2016 года по февраль 2019 года подсудимый привлек к строительству двух многоквартирных домов 253 дольщиков, взяв у них свыше 350 миллионов рублей, но свои обязательства не выполнил – обманутые люди все еще ждут квартиры.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области



Артём Ежаков
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