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Главная » Новости

16:26, 28 июля 2021 года

В Ливнах за убийство коллеги-охранника осудили липчанина

За смерть собутыльника мужчина расплатится девятью годами строгого режима.


Ливенский районный суд приговорил жителя Липецкой области к девяти годам колонии строгого режима за убийство коллеги-охранника. 5 апреля в деревне Дубки во время алкозастолья в сторожке между собутыльниками вспыхнула ссора, и 43-летний липчанин двумя ударами ножа в грудь зарезал 45-летнего коллегу, – сообщает СК.


Артём Ежаков
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