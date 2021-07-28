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16:26, 28 июля 2021 года В Ливнах за убийство коллеги-охранника осудили липчанина За смерть собутыльника мужчина расплатится девятью годами строгого режима.





Ливенский районный суд приговорил жителя Липецкой области к девяти годам колонии строгого режима за убийство коллеги-охранника. 5 апреля в деревне Дубки во время алкозастолья в сторожке между собутыльниками вспыхнула ссора, и 43-летний липчанин двумя ударами ножа в грудь зарезал 45-летнего коллегу, – сообщает СК.





Артём Ежаков



