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16:57, 28 июля 2021 года

«Губернаторский контроль» оценил качество ремонтируемых дорог в Орловском районе

Ремонт ведётся по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вместе с проверяющими в рейде была корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина.


В Образцовском сельском поселении Орловского района ремонт автодорог находится на завершающей стадии. Работы были на контроле с нулевого цикла до финала. Так, на улице Пионерской, в районе подъезда к детскому саду, были замечания по качеству укладки плитки. Теперь они устранены и объект практически готов к сдаче. На ремонт этой дороги было выделено почти 4,4 миллиона рублей по нацпроекту «Безопасные качественные автодороги». Ещё 3 млн 200 тысяч вложили в улицу Телегенскую. Там заасфальтировали 380 метров дорожного полотна. В целом по нацпроекту Орловскому району в этом году выделено 86 млн рублей.

Алексей Субботин, и.о. руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ: «Работы по всем объектам, за исключением одного на территории Орловского района, завершены. По одному объекту в посёлке Знаменский возникли проблемы с земельными взаимоотношениями по переулку Березовому. Администрация района держит вопрос на контроле. По остальным ведутся приёмки, часть уже принята».

Дороги на Телегенской и Пионерской должны принять до конца этой недели. Всего же в рамках нацпроекта к 2024 году на территории области должны отремонтировать 85% значимых объектов как местного, так и федерального значения. Это 781 км дорожного полотна.
Алексей Субботин, и.о. руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области: «Это опорная сеть автомобильных дорог, из которых сформирована орловская городская агломерация: это подъезды к социально значимым объектам, это маршруты движения пассажирского транспорта, школьных автобусов».

Кстати, в Орловском районе осталась лишь одна дорога с нетвердым покрытием.


Татьяна Тимохина
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