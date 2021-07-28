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17:18, 28 июля 2021 года В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзал Сотрудники МЧС снова обработали станцию для сохранения здоровья посетителей и работников.





Сотрудники регионального МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал, – сообщили в управлении. Спасатели обработали безопасным для человека и животных дезраствором все помещения станции – всего около 1 700 м2.



Ради сохранения здоровья граждан, управление и впредь продолжит обеззараживать социально-значимые объекты, общественные места, здания и объекты транспортной инфраструктуры.



Фото ГУ МЧС России по Орловской области





Артём Ежаков



