В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзал

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17:18, 28 июля 2021 года
В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзалСотрудники МЧС снова обработали станцию для сохранения здоровья посетителей и работников.
Сотрудники регионального МЧС снова продезинфицировали железнодорожный вокзал, – сообщили в управлении. Спасатели обработали безопасным для человека и животных дезраствором все помещения станции – всего около 1 700 м2.
Ради сохранения здоровья граждан, управление и впредь продолжит обеззараживать социально-значимые объекты, общественные места, здания и объекты транспортной инфраструктуры.
Фото ГУ МЧС России по Орловской области
Артём Ежаков