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21:20, 28 июля 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Сегодня «Губернаторский контроль» проехал по дорогам Орловского района, которые должны стать безопасными и качественными.



- В Глазуновке открыли памятную доску лётчице, направившей свой самолет в немецкий эшелон.



- 500 млн рублей направлено на покрытие долгов детсадов и школ. Депутаты горсовета сегодня одобрили финансирование.



- В Орле скоро откроется Центр вакцинации. Он расположится на базе филиала поликлиники № 3.



- Сегодня - День Крещения Руси. Над Орлом прозвучал праздничный колокольный перезвон.



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