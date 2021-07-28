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18:28, 28 июля 2021 года

В Орле из-за велотурнира изменят схему дорожного движения

Соревнования пройдут с 29 по 31 июля включительно.


Как сообщаеют организаторы, в Орле с 29 по 31 июля пройдет велотурнир «Город Первого Салюта». Из-за соревнований в городе будет перекрыто движение по следующим адресам:

• 29 июля, с 11:00 до 14:00, объездная дорога пгт. Нарышкино – поворот на д. Большое Сотниково – Заречный – Объездная пгт. Нарышкино. При этом пресс-служба Росавтодор сообщает, что на участке трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия, обход Нарышкино с 18 по 29 км будет прекращено движение транспортных средств с 9:00 до 14:30.

• 30 июля, с 11:00 до 14:00, Болотовские дворы – разворот на перекрестке с. Стародубцево – д. Альяное);
• 31 июля, с 17:00 до 19:00, ул. Горького – ул. Пионерская – ул. Салтыкова-Щедрина - ул. Ленина – ул. Пролетарская гора.


Артём Ежаков
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