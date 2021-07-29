Главная » Новости



6:33, 29 июля 2021 года Бесплатная миля: разъяснения по вопросам, связанным с газификацией Президентом страны Владимиром Путиным поставлена цель обеспечить поэтапное завершение газификации России к 2024 и к 2030 году.





Как сообщили в департаменте ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области, догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома. Газификация же касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство магистральных и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.



В программу догазификации попадают граждане, у которых есть документы, подтверждающие права собственности на земельный участок и на индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован. Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и дом, а затем подать заявку на догазификацию.



Дома, которые расположены в негазифицированных населенных пунктах, попадают в региональную программу газификации, в целях создания условий для газификации без использования средств граждан.



Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость подключения будет по-прежнему регулироваться государством.



Для физических лиц, имеющих на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающихся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, технологическое присоединение будет бесплатным. Стоимость проведения газа внутри участка зависит от объема работ по строительству газопровода, от способа прокладки газопровода.



Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя и приобретается дополнительно. Газораспределительные организации помогут подобрать оборудование.



На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством. В случае нарушения газораспределительными организациями условий договора о подключении либо получения необоснованного отказа в подключении целесообразно обращаться в Федеральную антимонопольную службу.



Чтобы получить газ необходимо подать заявку либо на сайте газораспределительной организации или в центре (офисе) газораспределительной организации. С сентября нынешнего года будет доступна возможность подать заявление через портал Госуслуг, МФЦ или с помощью единого портала единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

Для подачи заявки на догазификацию также можно использовать сайт газораспределительной организации или прийти в один из центров (офисов) газораспределительной организации. Возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ, а также с помощью единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ появится уже с августа текущего года, сообщает информационный портал Орловской области





Орловское Информбюро



