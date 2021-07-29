В Верховском районе завершают ремонт Галичинского сельского клуба

|
|
|Главная » Новости
7:35, 29 июля 2021 года
В Верховском районе завершают ремонт Галичинского сельского клубаОбновлённое культурное учреждение должно открыться до начала нового учебного года.
В Верховском районе в рамках национального проекта «Культура» продолжается капитальный ремонт Галичинского сельского клуба, – сообщат региональное управление культуры и архивного дела. В здании успели обновить кровлю, окна, очистить фасад, забетонировать отмостку и подготовить к демонтажу входную группу и площадку со ступенями.
По контракту, подрядчик должен закончит работы к 31 августа.
Фото пресс-службы управления культуры и архивного дела Орловской области
Артём Ежаков