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8:37, 29 июля 2021 года Орловский футболист перешёл в пермскую «Звезду» 27-летний левый крайний полузащитник Максим Широков завершил трансфер из раменского «Сатурна».





27-летний орловский футболист Максим Широков перешёл из раменского «Сатурна» в пермскую «Звезду», – следует из Instagram-аккаунта команды. Для пермяков это не первый орловец в составе – ранее здесь играл Никита Чунихин. Напомним, что в местном «Амкаре» заработал себе имя голкипер «Спартака» Александр Селихов.



С 2011 года Широков успел поиграть в ФК «Орёл», ФК «Химки», ФК «Торпедо» Москва» и ФК «Сатурн» Раменское. В прошлом сезоне сыграл 27 игр, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.



Нынешний клуб Широкова выступает в четвёртой группе первенства ФНЛ-2 (ранее – ПФЛ, третий по силе чемпионат страны). В составе «Химок» футболист выиграл этот турнир в 2016 году.



Фото пресс-службы ФК «Звезда»





Артём Ежаков



