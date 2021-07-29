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8:37, 29 июля 2021 года

Орловский футболист перешёл в пермскую «Звезду»

27-летний левый крайний полузащитник Максим Широков завершил трансфер из раменского «Сатурна».


27-летний орловский футболист Максим Широков перешёл из раменского «Сатурна» в пермскую «Звезду», – следует из Instagram-аккаунта команды. Для пермяков это не первый орловец в составе – ранее здесь играл Никита Чунихин. Напомним, что в местном «Амкаре» заработал себе имя голкипер «Спартака» Александр Селихов.

С 2011 года Широков успел поиграть в ФК «Орёл», ФК «Химки», ФК «Торпедо» Москва» и ФК «Сатурн» Раменское. В прошлом сезоне сыграл 27 игр, забил 7 мячей и отдал 7 голевых передач.

Нынешний клуб Широкова выступает в четвёртой группе первенства ФНЛ-2 (ранее – ПФЛ, третий по силе чемпионат страны). В составе «Химок» футболист выиграл этот турнир в 2016 году.

Фото пресс-службы ФК «Звезда»


Артём Ежаков
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