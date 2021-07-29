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9:10, 29 июля 2021 года

В Орле экс-надзирателя могут отправить в колонию за две пачки дрожжей

В обмен на 474 рубля он передал их заключенному СИЗО.


В Орле вынесут приговор бывшему сотруднику СИЗО-1. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве. Следствие считает, что в августе прошлого года он за 474 рубля он передал осуждённому две пачки запрещённых в изоляторе дрожжей, – сообщили в СУ СК.

По ч.1 ст.291.2 УК РФ экс-надзирателю может грозить реальное заключение – до одного года.


Артём Ежаков
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