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21:04, 28 июля 2021 года В Орловской области не собираются вакцинировать школьников Губернатор Клычков призвал жителей региона не поддаваться панике на почве подобных слухов.





На Орловщине нет планов вакцинации школьников, – заявил в сетевых аккаунтах губернатор Клычков в ответ на вопрос об обязательной вакцинации подростков. Ранее об этом спрашивали и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимира Николаева, который опроверг такую возможность.

Глава региона лишь подтвердил сказанное членом правительства и призвал не поддаваться панике на почве подобных слухов.



«Ни по линии Минздрава, ни тем более у нас таких решений [о вакцинации школьников] нет. Я противник мер, которые всех загоняют под одну гребёнку», – заявил губернатор.



Также Клычков ответил зрителям, что никаких ограничений по группам продлённого дня в области не вводили. «Никакого дистанта не будем вводить, все будет спокойно», – добавил губернатор.





Артём Ежаков



