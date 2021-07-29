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21:04, 28 июля 2021 года

В Орловской области не собираются вакцинировать школьников

Губернатор Клычков призвал жителей региона не поддаваться панике на почве подобных слухов.


На Орловщине нет планов вакцинации школьников, – заявил в сетевых аккаунтах губернатор Клычков в ответ на вопрос об обязательной вакцинации подростков. Ранее об этом спрашивали и.о. главы областного департамента здравоохранения Владимира Николаева, который опроверг такую возможность.
Глава региона лишь подтвердил сказанное членом правительства и призвал не поддаваться панике на почве подобных слухов.

«Ни по линии Минздрава, ни тем более у нас таких решений [о вакцинации школьников] нет. Я противник мер, которые всех загоняют под одну гребёнку», – заявил губернатор.

Также Клычков ответил зрителям, что никаких ограничений по группам продлённого дня в области не вводили. «Никакого дистанта не будем вводить, все будет спокойно», – добавил губернатор.


Артём Ежаков
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