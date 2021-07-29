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21:26, 28 июля 2021 года В Змиёвке расторгнут договор на школьный ремонт «Подрядчик не справился», – констатировал губернатор Андрей Клычков в сетевых аккаунтах.





В Змиёвке перенесут открытие обновлённой местной школы из-за нерадивости подрядчика. О разрыве соглашения с подрядчиком сегодня в прямом эфире в социальных сетях заявил губернатор Клычков.



«Вынуждены расторгнуть договор с подрядчиком, он не справляется. Я был на месте – благоустройство вокруг школы делается, но внутри, включая спортзал, – нет. По ним будем расторгаться. Будем переносить открытие школы на позднее время, а детей отправим в соседнюю – она рядом, но будем их перевозить», – заявил глава региона.





Артём Ежаков



