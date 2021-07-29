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10:33, 29 июля 2021 года Орловские районные больницы получили 37 новых автомобилей До конца этого года ключи от нового транспорта получит 31 медучреждение области.





На Орловщине продолжается реализация программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Орловской области». В 2021 году в 31 медучреждение начальной врачебно-санитарной помощи поступит 56 новых машин. 15 из них передали уже работают, а сегодня районным организациям здравоохранения передали ключи от 37 автомобилей. Еще два УАЗа в скором времени отправятся в Болховскую и Должанскую ЦРБ. Эти 39 машин медучреждения приобрели самостоятельно, они уже готовы к эксплуатации. Как заявил в социальных сетях мэр Орла Парахин, среди владельцев – детские поликлиники №1, 2 и 3, а также больница им. Боткина.

губернатор Клычков. «Круг востребованности таких машин достаточно широк – доставка медицинских работников до места жительства пациентов и транспортировка самих больных, выезд на заборы анализов, перевозка биологических материалов для исследований и доставка лекарственных препаратов в отдаленные территории», – заявил в соцсетях В прошлом году область получила 10 реанимобилей и 21 карету скорой помощи. Фото из сетевых аккаунтов Андрея Клычкова







Артём Ежаков



