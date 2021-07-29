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10:53, 29 июля 2021 года

Суд обязал вернуть в госсобственность свыше 5 тыс. гектаров земли в Ливенском районе

Территориями незаконно распорядилось местное управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства.


Арбитражный суд Орловской области по иску региональной прокуратуры вернул в госсобственность свыше 5 тыс. гектаров земли в Ливенском районе, – сообщили в ведомстве. Как оказалось, районное управление муниципального имущества и ЖКХ без согласования с Федеральным агентством госимущества сдало в аренду ООО «ДАНО» и АО «Племенной завод «Сергиевский» 150 земельных участков в Сергиевском сельском поселении общей площадью в 5 075,04 гектара. Также фирме «ДАНО» было незаконно продано 23,95 гектара земли, где компания без строительного разрешения возвела три здания площадью в 1 680,8 м2.

В арбитраже прокуратура добилась решения об изъятии участков, о взыскании ущерба бюджету, применении последствий недействительности ничтожного договора купли-продажи, сносе самовольных построек и разрыве арендных соглашений. Решение суда не вступило в законную силу.


Артём Ежаков
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