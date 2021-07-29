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11:38, 29 июля 2021 года

Сергей Седов уволен с должности главы Заводского района Орла

Он был отправлен в отставку после вчерашней инспекции губернатора Клычкова.


В Орле отправлен в отставку руководитель Заводского района Сергей Седов. Он работал в этой в этой должности с 1 апреля 2020 году, сменив Юрия Студенникова. Поводом к увольнению стали результаты вчерашней инспекции губернатора Клычкова и мэра Парахина.
«С утра с Юрием Николаевичем [Парахиным] провели проверку в Заводском районе, посмотрели, как содержатся дворовые территории. Пошел я немного не по тому маршруту, который предполагался, и в итоге нам пришлось расстаться с руководителем района. То, что я увидел, не выдерживает никакой критики», – заявил во время вчерашнего прямого эфира губернатор.
Фото пресс-службы мэрии Орла


Артём Ежаков
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