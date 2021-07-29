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11:43, 29 июля 2021 года Накануне пятеро орловцев скончались от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 июля, за последние сутки в Орловской области выявлено 86 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 40 009).



Накануне выписан 71 орловец (всего – 37 761). От последствий болезни скончалось 834 жителя региона (+5 летальных исходов).



Суточная заболеваемость в России – 23 270 (всего – 6 218 502), число выздоровевших – 20 834 (всего – 5 568 363). Общее число летальных исходов – 156 977 (+799 случаев за сутки).



Инфографика портала Стопкоронавирус.рф





Артём Ежаков



