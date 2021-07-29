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12:08, 29 июля 2021 года Жители частного сектора по улице Октябрьской в Орле не в восторге от благоустройства Люди столкнулись сразу стремя проблемами, которые возникли при ремонте автодороги. Корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна Тимохина встретилась с горожанами.





Из-за ремонта автодороги на улице Октябрьской во время дождей происходит подтопление частного сектора. После того как убрали ограждающие бордюры, первый же ливень затопил все участки. Жители как могли мешками с песком, шифером и другими подручными средствами защищали от воды свои дома и огороды. И хотя ремонт дороги уже завершается, и бордюры вернут на место, сезона дождей люди по-прежнему опасаются. А вот чистой питьевой воды частный сектор, напротив, боится лишиться. Рядом готовят контейнерную площадку. Но нормам СанПиНа она должна находиться на расстоянии не менее 20 метров от люка или колонки. Здесь же люк буквально в метре, а до домов - 15 метров. Марина Алексашина, жительница ул. Октябрьской: «Люк делали сами за свои деньги. Нас не поставили в известность, что будет здесь мусорка, что будет около нашего люка что-то твориться. Благо соседка увидала, что по нему ездят трактора - они даже не видели, что здесь люк. Здесь мы перекрываем воду в случаи аварии в наших домах. Здесь идут водяные трубы - все роют! А если мусорку поставят, здесь мусор накидают. Трактор начнёт чистить, он люк сгребёт». А ещё рядом с этими домами решили организовать остановку общественного транспорта. С чем жители категорически не согласны. Они собрали подписи, свои возражения озвучили депутатам, управлению коммунального хозяйства и обратились в Роспотребнадзор и в органы власти. Надеются, что их услышат. Однако при разработке плана учитывают не удобство пассажиров, а безопасность дорожного движения. Юрий Писарев, главный специалист МКУ «УКХ г. Орла»: «Остановка - где она должна располагаться - по проекту согласовывалась с ГИБДД. Она будет в любом случае перенесена однозначно на то место, на которое планируется - проект утверждён, согласован. Сейчас решается вопрос о внесении изменений в проект по поводу контейнерной площадки». Где обустроят контейнерную площадку, решает муниципальная комиссия. Пока место не определено. А будет ли территория заливаться водой и после ремонта дороги, покажут первые дожди.





Татьяна Тимохина



