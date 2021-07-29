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12:43, 29 июля 2021 года

Орловцу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение конопли

Житель Кромского района не в первый раз привлекается за наркопреступления.


Сотрудники ОМВД России по Кромскому району задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в хранении крупного объема наркотиков, – сообщили в региональной полиции. В доме у мужчины правоохранители обнаружили более 410 граммов конопли и порядка 30 граммов марихуаны. По ч. 2 ст. 228 УК РФ ему может грозить от 3 до 10 лет тюрьмы.

Полицейские выяснили, что «зелье» задержанный вырастил сам для личного употребления, что послужило поводом к административному протоколу по ст. 10.5.1 КоАП РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

Расследование продолжается.

Фото УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
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