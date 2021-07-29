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14:34, 29 июля 2021 года Маленьким орловцам напомнили о правилах поведения на воде Для этого сотрудники МЧС выбрали игровую форму. Они провели в детском парке Орла акцию «Спасательный круг знаний».





Детям рассказали о правилах безопасного поведения на воде, научили навыкам оказания первой медицинской помощи, которые они тут же смогли применить в эстафете по спасению утопающего. А также спасатели провели с детьми профессиональное занятие по плаванию.



Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Профилактическая работа с детской аудиторией, чтобы не допустить каких-либо происшествий на воде, проводится госинспекцией по маломерным судам и добровольцами практически в течение всего лета каждый день. Мы напоминаем юным орловцам, чего нельзя делать, и как сделать так, чтобы не допустить происшествия на воде».





Антон Киселёв



