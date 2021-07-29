В орловскую культуру хотят вложить более 137 миллионов рублей

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15:04, 29 июля 2021 года
В орловскую культуру хотят вложить более 137 миллионов рублейТакая сумма федерального финансирования запланирована для реализации одноименного национального проекта в 2022 году.
Орловская область запросила у федерального центра 137 миллионов рублей для реализации национального проекта «Культура» в 2022 году.
Планируется, что 83,8 миллиона пойдут на строительство Баклановского сельского ДК и капремонты Речицкого, Моховского, Алябьевского сельских ДК и Верховского ДК.
Еще 17,3 миллиона будут выделены для капремонта Малоархангельской, Мценской, Сосковской и Отрадинской детских школ искусств, а также ДШИ им. М. А. Балакирева в Орловском районе.
Остаток средств запланирован для создания модельных муниципальных библиотек, реконструкции и капремонта муниципальных музеев, а также их оснащения современным оборудованием, – передает региональный информационный портал.
Артём Ежаков