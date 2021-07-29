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15:06, 29 июля 2021 года

Андрей Клычков: «Прошу не держать вакцину на складе»

Глава Орловской области раскритиковал нерасторопность департамента здравоохранения в распределении доз вакцины от коронавируса.


Почти 120,5 тысяч орловцев полностью прошли вакцинацию. Ещё 50 тысяч сейчас ожидают второй дозы. Для того чтобы выработался коллективный иммунитет, привитыми должны быть 355 тысяч жителей нашей области. И, как уже не раз говорил губернатор, отвечая на вопросы орловцев в соцсетях, сразу после этого он отменит «масочный режим».

Ситуацию с вакцинированием орловцев сегодня обсуждали на совещании губернатора с главами муниципалитетов. Оно, кстати, впервые за год прошло в офлайне. Как было отмечено - вакцина сейчас есть во всех районах. Но, к примеру, позавчера только десять из них выполнили суточный план по вакцинации населения, вчера - восемь. А всего на Орловщине ежедневно процедуру должны проходить 5 335 человек. Недоработку, как правило, медики объясняют сбоями в поставках препаратов.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Прошу, чтобы департамент не ждал, когда главврачи приедут сами. А если кто-то не едет - просто их гнал. Если не удаётся - звонок главе, я думаю, глава на месте всё организует. Прошу не держать вакцину на складе, а распределять её максимально».



Антон Киселёв
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