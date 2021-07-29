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15:30, 29 июля 2021 года

В Орле осудят мужчину, напавшего с ножом на мать

33-летнему подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.


Заводской районный суд Орла приступит к рассмотрению уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 63-летней женщине, – сообщили в прокуратуре. По версии СУ СК, травмы нанёс её 33-летний сын. Трагедия развернулась в марте – пьяный мужчина поссорился с матерью и из неприязни шесть раз ударил родителя ножом. Удары пришлись на правую руку, лицо, грудь и живот.

По п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.


Артём Ежаков
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