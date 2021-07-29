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15:37, 29 июля 2021 года

Орловская торгово-промышленная палата организовала Клуб главных инженеров

Как оптимизировать энергопотребление предприятия, как провести модернизацию без затрат – на эти и другие вопросы специалисты теперь могут получить ответы в «Клубе главных инженеров», который начал работу в Орле на базе торгово-промышленной палаты при участии департамента промышленности и торговли Орловской области. Подробности у корреспондента ГТРК «Орёл» Ирины Костиной.


Самые новые идеи, обмен опытом – вот для чего создан Клуб главных инженеров, в котором рассказать о своих достижениях смогут технические руководители и главные инженеры орловских предприятий – в формате откровенной, клубной беседы, конечно. Идея принадлежит Тульской торгово-промышленной палате, а орловская ТПП адаптировала формат под местные реалии.

Светлана Ковалёва, президент Орловской торгово-промышленной палаты: «Мы очень много делаем для предпринимателей, для директоров, дли HR-ов, для бухгалтеров, но никогда не подходили к техническим работникам, а технические работники, главные инженеры это, как говорится, кровь и сердце любого предприятия».

Первое заседание Клуба прошло в лофт-пространстве «Точка роста». И главными его героями стали представители «Орловского энергосбыта», которые рассказали о том, как любое предприятие теперь может влиять на цену электроэнергии.

Неформальное общение порождает и откровенные вопросы. Так завязывается продуктивная дискуссия специалистов, из которой каждый вынесет некую пользу.

Собрания клуба теперь будут проходить раз в месяц, но следующее – уже не на территории ТПП, а у члена клуба – в компании «Фригогласс», которой есть что рассказать о бережном потреблении. Ну, а об условиях вступления в клуб можно узнать на сайте Орловской торгово-промышленной палаты.


Ирина Костина
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