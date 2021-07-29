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15:38, 29 июля 2021 года «Ковидные» ограничения в Орловской области продлены до 31 августа Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального штаба по COVID-19.





В Орловской области до 31 августа 2021 года включительно сохраняется режим повышенной готовности. Таким образом, масочный режим, социальное дистанцирование и прочие противоэпидемические меры останутся с орловцами как минимум до осени.



На фоне принятого решения в штабе отметили, что запланированное празднование Дня города Орла состоится, но с учетом всех необходимых санитарных мер.





Артём Ежаков



