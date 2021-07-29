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15:56, 29 июля 2021 года

В Знаменке воры обманули маленького ребенка и похитили золото

Он поверил взрослым и пропустил злоумышленников в квартиру.


Орловская полиция расследует два уголовных дела о кражах ювелирных изделий, совершенных в течение суток, – сообщили в УМВД. В Знаменке злоумышленники обманули маленького ребенка, представившись коллегами его матери, и попросили «забрать документы». Он открыл дверь злоумышленникам и пропустил их в квартиру. Ушли воры с золотыми украшениями. А у 47-летней жительницы Залегощенского района ювелирные изделия украли буквально из-под носа. Женщина находилась на приусадебном участке, а в этом время некто пробрался в незапертый дом и «прикарманил» драгоценности.

Оба эпизода расценены как ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище). Если виновных найдут, им грозит до 6 лет тюрьмы.

В свете случившегося, полицейские снова напоминают всегда запирать двери, а также лишний раз напомнить детям ни под каким предлогом не открывать двери незнакомцам.

В первые полгода 2021-го только в Орле зарегистрировано 426 краж имущества, из них 238 краж совершены в общественных местах.


Артём Ежаков
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