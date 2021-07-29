Зоовыставка в Детском парке Орла откроется второго августа

|
|
|Главная » Новости
16:44, 29 июля 2021 года
Зоовыставка в Детском парке Орла откроется второго августаСреди животных пополнение – краснохвостая обезьяна Абу и еноты – брат и сестра Микки и Минни. Также гости увидят новых рыбок.
Зоовыставка в Детском парке Орла готова к открытию, запланированному на 19:00 второго августа. Она будет работать ежедневно, без перерывов, с 10:00 до 20:00. В текущих условиях, посещения будут групповыми – до 10 человек.
Зоовыставка переехала в новое здание. Сначала животные испытывали стресс от смены обстановки, но сейчас освоились и уже в полном порядке, – заявили в руководстве парка.
Светлана Балашова, заместитель директора Детского парка: «Думаю, что лучшее время для посещения — около полудня. Животные поели, успокоились и готовы встречать гостей».
Артём Ежаков