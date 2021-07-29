Главная » Новости



17:01, 29 июля 2021 года На Орловщине резко выросла подростковая заболеваемость COVID-19 Значительно увеличилось число случаев заражения детей в возрасте от 7 до 14 лет, а также от 15 до 17 лет.





В Орловской области значительно возросла подростковая заболеваемость COVID-19. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. На прошлой неделе заболело 45 детей, или 7,7% от общей структуры пациентов. При этом среди подростков от 7 до 14 лет число положительных тестов на коронавирус выросло на 80% по сравнению с позапрошлой семидневкой. В возрастной группе от 15 до 17 лет заболеваемость увеличилась вдвое.





Артём Ежаков



