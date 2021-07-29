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17:19, 29 июля 2021 года Родители школьников досрочно получат выплаты к новому учебному году Президент страны Владимир Путин поручил досрочно начать выплаты на детей старше шести лет. Сколько орловских школьников получат по 10 тысяч рублей, и как оформить выплату, узнавала корреспондент ГТРК «Орёл» вместе с активистами ОНФ.





Разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все родители или опекуны детей от шести до 18 лет. Данная мера позволит всем родителям вовремя собрать своих детей к школе. Президент России Владимир Путин поручил начать выплаты досрочно, со 2 августа, а не с 16 августа, как это задумывалось ранее.



Заявление на получение 10 тысяч рублей можно подать в бумажном виде, но быстрее получится – в электронном, через личный кабинет Госуслуг. Тем, кто в прошлом году получал подобную выплату, достаточно лишь проверить корректность данных.



Антон Гомозов, директор лицея №1: «Выплаты являются доступными, не требуют сбора большого количества справок, как это мы привыкли делать в нашей стране. Достаточно лишь зарегистрироваться на Госуслугах, подать заявку и сразу придут выплаты».

Счёт будут пополнен в ближайшее время, дата, обозначенная изначально, по поручению президента сдвинулась на две недели вперед.



Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «На взгляд ОНФ, в этом году подобное решение было абсолютно правильным и необходимым. Думается, что родителям эти 10 тысяч пригодятся, чтобы собрать ребёнка в школу».

В Орловской области 2 августа выплаты поступят для 82 081 школьника. Но получить деньги смогут и те семьи, где ребёнку в августе исполнится 6 лет. Заявление на оформление выплаты можно подать до 1 ноября этого года.





Анна Вайсергисер



