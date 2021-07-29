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17:37, 29 июля 2021 года Прокуратура нашла нарушения в работе администрации Шаховской колонии Начальник УФСИН России по Орловской области получил от ведомства представление для устранения нарушений и наказания виновных.





Зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов проинспектировал колонию-поселение №3 в посёлке Шахово.



«В ходе проверки были найдены нарушения законодательства, регламентирующего вопросы режима отбывания наказания, медико-санитарного обеспечения осужденных, привлечения их к труду, обеспечения пожарной безопасности, а также нарушения при организации воспитательной работы», – сообщили в ведомстве.



Также зафиксирован случай несправедливого выговора заключённому, якобы не выполнившему норму выработки. Зампрокурора отменил это взыскание. Ко всему прочему, у инспектора возникли вопросы к профилактике – администрация не наказывала арестантов надлежащим образом за неоднократные нарушения порядка отбывания наказания.





Артём Ежаков



