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17:37, 29 июля 2021 года

Прокуратура нашла нарушения в работе администрации Шаховской колонии

Начальник УФСИН России по Орловской области получил от ведомства представление для устранения нарушений и наказания виновных.


Зампрокурора Орловской области Сергей Панкратов проинспектировал колонию-поселение №3 в посёлке Шахово.

«В ходе проверки были найдены нарушения законодательства, регламентирующего вопросы режима отбывания наказания, медико-санитарного обеспечения осужденных, привлечения их к труду, обеспечения пожарной безопасности, а также нарушения при организации воспитательной работы», – сообщили в ведомстве.

Также зафиксирован случай несправедливого выговора заключённому, якобы не выполнившему норму выработки. Зампрокурора отменил это взыскание. Ко всему прочему, у инспектора возникли вопросы к профилактике – администрация не наказывала арестантов надлежащим образом за неоднократные нарушения порядка отбывания наказания.


Артём Ежаков
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