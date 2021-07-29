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17:38, 29 июля 2021 года С 2 августа орловские предприятия смогут открыть детские игровые комнаты Речь идёт о «свободных» от COVID-19 заведениях.





В Орловской области с 2 августа предусмотрено снятие ограничений с детских игровых и развлекательных зон в закрытых помещениях, расположенных в кафе, ресторанах, ТЦ и иных организациях сферы услуг. Важнейшее условие для этого – наличие статуса т.н. «свободного» от COVID-19 предприятия. Иными словами, персонал должен быть полностью вакцинирован, иметь естественные антитела или иметь медотводы от прививки. Соответствующие изменения будут внесены в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156, – передаёт региональный информационный портал.



Со списком свободных зон можно ознакомиться здесь.





Артём Ежаков



