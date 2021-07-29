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17:52, 29 июля 2021 года Орловский аэродром Пугачёвка принял Чемпионат и Первенство Брянской области по парашютному спорту Соревнования получились открытыми. Кроме орловских и брянских парашютистов на соревнованиях был представлен еще и Смоленск. За соревнованиями наблюдала съёмочная группа ГТРК «Орёл».





Перед посадкой в самолёт все парашютисты проходят обязательный инструктаж. Он нужен всем: и начинающим прыгунам, и тем, кто уже полжизни в небе. А были среди участников открытого Первенства Брянской области и те, кто прыгает с парашютом более 50 лет.



Дмитрий Алхимов, участник соревнований (г. Смоленск): «Начинал как планерист. Да я и сейчас планеристом являюсь. Пришёл в аэроклуб в 1968 году, оказалось, что три прыжка в год нужно прыгать планеристам. Начали прыгать».

Соседние регионы регулярно проводят соревнования по парашютному спорту на базе нашей Пугачёвки. Этим летом в Орёл уже приезжали спортсмены из Курска. При всех сложностях жизни орловского аэроклуба возможности для проведения соревнований есть.



Евгений Федотов, председатель Федерации парашютного спорта Брянской области: «Большая площадка приземления позволяет обеспечивать безопасность, большое поле и материальная база аэродрома позволяет провести двое соревнований сразу».

Чемпионат и Первенство Брянской области включало в себя два зачёта. Прыгнуть с парашютом нужно было всем, правда, с разной высоты: молодые парашютисты делали шаг в небо с восьмисот метров. Также для них было предусмотрено ещё два испытания. Юношам - пробежать 1,5 километра, девушкам – километр. И общее задание – стрельба по мишеням. Для победы важно было правильно рассчитать силы.



Более опытные спортсмены проверяли себя на точность приземления. Высота для прыжков у них была 1100 метров, а на земле их ждали строго определённые места. Чем ближе к нему – тем больше очков.



Большие турниры для Пугачёвки не заканчиваются. В августе аэропорт примет Кубок России по планёрному спорту.





Анастасия Дорохова



