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17:54, 29 июля 2021 года Сегодня решили, как будет жить Орловщина в течение следующего месяца Решения принимали на заседании регионального оперштаба. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселёва.





Орловцы всё более ответственно относятся к вакцинации против коронавируса. Процедуру полностью прошли 120 тысяч человек. Ещё 50 тысяч сейчас ожидают второй дозы. Большинство тех, кто уже прошёл вакцинацию - это работающее население.



Оксана Антипова, жительница г. Орла: «Я работаю в таком помещении, где больные люди. Психоневрологический интернат. Чтобы их не заразить, делаем прививку».

Вячеслав Авдеев, житель г. Орла: «60% у нас в компании набрали уже. Можно было и не делать вакцину. Я сделал».

Но до отметки в 355 тысяч вакцинированных, при которой глава региона обещал отменить масочный режим, ещё далеко. К тому же суточное число новых случаев заболевания коронавирусом вновь растёт - сегодня это 86. Накануне было 83. Именно поэтому на заседании регионального оперштаба по ситуации с COVID-19 областное управление Роспотребнадзора сделало несколько важных предложений - продлить ограничительные мероприятия до конца августа, а также проработать вопрос ограничения хотя бы части массовых мероприятий с участием жителей в День города. Особенно это касается мероприятий в закрытых помещениях. Предложение было поддержано. Но при этом работать без ограничений смогут предприятия сферы услуг, свободные от ковид. Сегодня их на Орловщине уже больше 40.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На территории этих учреждений мы снимаем ограничения для функционирования детских игровых комнат, залов, площадок в закрытых помещениях. С 2 августа для них такое ограничение будет снято. Для всех остальных оно сохраняется».

Также на заседании штаба речь зашла и о приближающемся 1 сентября. Линейки в День знаний пройдут в уже привычном формате - на свежем воздухе, с разделением потоков людей, то есть для разных классов торжество пройдёт в разное время. Ожидается, что новый учебный год в образовательных учреждениях Орловщины начнётся в очном формате.





Антон Киселёв



