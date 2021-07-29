четверг 29.07.2021 18:23:00 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

17:54, 29 июля 2021 года

Сегодня решили, как будет жить Орловщина в течение следующего месяца

Решения принимали на заседании регионального оперштаба. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орел» Антона Киселёва.


Орловцы всё более ответственно относятся к вакцинации против коронавируса. Процедуру полностью прошли 120 тысяч человек. Ещё 50 тысяч сейчас ожидают второй дозы. Большинство тех, кто уже прошёл вакцинацию - это работающее население.

Оксана Антипова, жительница г. Орла: «Я работаю в таком помещении, где больные люди. Психоневрологический интернат. Чтобы их не заразить, делаем прививку».

Вячеслав Авдеев, житель г. Орла: «60% у нас в компании набрали уже. Можно было и не делать вакцину. Я сделал».

Но до отметки в 355 тысяч вакцинированных, при которой глава региона обещал отменить масочный режим, ещё далеко. К тому же суточное число новых случаев заболевания коронавирусом вновь растёт - сегодня это 86. Накануне было 83. Именно поэтому на заседании регионального оперштаба по ситуации с COVID-19 областное управление Роспотребнадзора сделало несколько важных предложений - продлить ограничительные мероприятия до конца августа, а также проработать вопрос ограничения хотя бы части массовых мероприятий с участием жителей в День города. Особенно это касается мероприятий в закрытых помещениях. Предложение было поддержано. Но при этом работать без ограничений смогут предприятия сферы услуг, свободные от ковид. Сегодня их на Орловщине уже больше 40.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «На территории этих учреждений мы снимаем ограничения для функционирования детских игровых комнат, залов, площадок в закрытых помещениях. С 2 августа для них такое ограничение будет снято. Для всех остальных оно сохраняется».

Также на заседании штаба речь зашла и о приближающемся 1 сентября. Линейки в День знаний пройдут в уже привычном формате - на свежем воздухе, с разделением потоков людей, то есть для разных классов торжество пройдёт в разное время. Ожидается, что новый учебный год в образовательных учреждениях Орловщины начнётся в очном формате.


Антон Киселёв
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.