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18:59, 29 июля 2021 года

Орловские дольщики остались без ключей от квартир

Где-то не удалось сдать дом вовремя, а где-то вместо квартир люди получат денежные выплаты.


Сегодня ключи от квартир не получили дольщики дома № 4 по улице Космонавтов. Застройщик вновь попросил перенести срок сдачи дома ещё на месяц. Подъезд к дому Космонавтов, 4 обещает сделать городская власть. В этой многоэтажке 61 квартира предназначена для детей-сирот. Что касается недостроя в Нарышкино, скорее всего, примут решение о выплатах жителям.

Сегодня проблемы обманутых дольщиков обсуждали в областной администрации. Там прошла встреча с участием всех заинтересованных сторон. На встрече присутствовали руководитель регдепартамента надзорной и контрольной деятельности Юрий Мишустин, директор УНО «Фонд Орловской области по защите прав граждан-участников долевого строительства» Владимир Нестеров, представители прокуратуры, правоохранительных органов, компаний-застройщиков, участники долевого строительства.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже не первый год обсуждаем: у нас с вами есть 11 проблемных домов, 4 - подлежат исключению в рамках нашей с вами деятельности, 7 - требуют конкретного решения по каждому конкретному объекту».

Всю информацию о проблемных многоквартирных домах можно найти на портале Орловской области.


Анна Вайсергисер
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