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9:10, 30 июля 2021 года

Цена строительства 1 кв. м жилья на Орловщине выросла до 38,3 тыс. рублей

В первом полугодии она увеличилась на 5,7 тыс. рублей.


В Орловской области подвели итоги строительства за первое полугодие 2021 года. За этот период объём выполненных работ собственными силами превысил 10 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 43,4% меньше, чем год назад, – следует из отчета Орёлстата.

Что касается жилищного строительства, то в январе-июне организации и индивидуальные застройщики возвели 144,9 тыс. м2 (+30%) благоустроенных квартир (1 326 помещений). В сельской местности случился настоящий строительный бум – прирост в 60%, но в городах и посёлках городского типа темпы упали на 6%.

Всего в первом полугодии в эксплуатацию введено 1 099 жилых и нежилых зданий. Населением за счёт собственных и привлечённых средств построено 949 жилых домов.

Средняя цена строительства 1 м2 отдельно стоящих жилых домов квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений) в 2021 году составила 38,3 тыс. рублей – на 5,7 тыс. рублей больше, чем в первые полгода 2020-го.

Последнее может быть связано с подорожанием стройматериалов. По сравнению с маем, в июне цены на них выросли на 10,2%. В частности, ценник на красный кирпич увеличился на 6,6% (15 430,13 руб. за тыс. штук). Еврошифер поднялся на 9,6% (3 616,85 руб. за 10 м2). Цены на плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные выросли на 12,7% (средняя цена – 288,10 руб. за м2), на металлочерепицу – на 14,7% (738,25 руб. за м2), на доски обрезные – на 50% (21 779,44 руб. за м3)


Артём Ежаков
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