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8:32, 30 июля 2021 года В орловской Пришвинке организована помощь бездомным животным В здании библиотеки в «корзинках добра» можно оставить корм, лекарства и наполнители.





В орловской детской библиотеке им. Пришвина региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив организовал сбор еды, медикаментов и наполнителей для подопечных волонтёрского объединения «Кот и Пёс». Всё это уже можно оставить в отделах обслуживания библиотеки. Денежную помощь в Пришвинке не примут.



Добровольцы заботятся о 14 котах, 9 собаках и одной лисе, на них можно посмотреть здесь. Многие из этих четверолапых – инвалиды.



Акция организована в рамках программы «Добрая неделя». Она пройдёт с 3 по 9 августа.



Фото орловской детской библиотеки им. Пришвина





Артём Ежаков



