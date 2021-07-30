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8:32, 30 июля 2021 года

В орловской Пришвинке организована помощь бездомным животным

В здании библиотеки в «корзинках добра» можно оставить корм, лекарства и наполнители.


В орловской детской библиотеке им. Пришвина региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив организовал сбор еды, медикаментов и наполнителей для подопечных волонтёрского объединения «Кот и Пёс». Всё это уже можно оставить в отделах обслуживания библиотеки. Денежную помощь в Пришвинке не примут.

Добровольцы заботятся о 14 котах, 9 собаках и одной лисе, на них можно посмотреть здесь. Многие из этих четверолапых – инвалиды.

Акция организована в рамках программы «Добрая неделя». Она пройдёт с 3 по 9 августа.

Фото орловской детской библиотеки им. Пришвина


Артём Ежаков
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